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Muğla'da yasa dışı silah bulunduran 4 şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yasa dışı silah bulunduran 4 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yasa dışı silah bulunduran 4 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İL Emniyet Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliğince Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 4 kişinin ikametlerine mahkeme kararıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet tabanca mermisi, 2 adet standart dışı kısa namlulu av tüfeği, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon yapılan şüpheliler hakkında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılıp serbest bırakıldı.

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