Muğla'da yaşamı anlatan en iyi kare belli oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlediği fotoğraf yarışması sona erdi. 24 farklı ilden 344 kişinin katıldığı yarışmada 1222 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Muğla'daki günlük yaşamı en iyi şekilde anlatan karenin seçilmeye çalışıldığı yarışmada fotoğraflar büyük bir titizlikle incelendi. Yarışmanın jüri üyeliklerini Çerkes Karadağ, İsa Çelik, İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Sadık İncesu ve Sami Türkay yaptı.

Birincilik Ödülünü Caner Başer Kazandı

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Aksaray'dan yarışmaya katılan Caner Başer'in çekmiş olduğu fotoğraf Muğla'da Yaşamı en iyi anlatan kare olarak değerlendirildi ve birincilik ödülünü kazandı. Muğla'dan Selma Uçar ikinci, yine Muğla'dan Salim Şimşek üçüncü olurken İstanbul'dan Yücel Çetin'de mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren yarışmacılar önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.