Muğla'da yeni doğan bebek sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Doğum İstatistiklerini yayımladı Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali

İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da canlı doğan bebek sayısı azaldı.

Muğla'da canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 11 bin 087 iken bu sayı yüzde 2,8 azalarak 2018 yılında 10 bin 775 olarak gerçekleşti. 2018 yılında Muğla'da canlı doğan bebeklerin yüzde 51,9'u (5 596 bebek) erkek bebek, yüzde 48,1'i (5 179 bebek) kız bebek olarak belirlendi.

Toplam doğurganlık hızı 1,64

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Muğla'da 2018 yılında 1,64 çocuk olarak belirlendi. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2018 yılında 1,99 çocuk oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak, Edirne ve 1,47 çocuk ile Bartın izledi. 2018 yılında Muğla 1,64 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında Artvin ile birlikte 58'inci sırada yer aldı.

Kaba doğum hızı binde 11,3

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Muğla'da 2018 yılında binde 11,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2018 yılında binde 15,3 olarak gerçekleşti.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 31,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 27,2 ile Şırnak, binde 25,7 ile Muş izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,5 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,7 ile Zonguldak, binde 9,9 ile Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Bartın ve Kastamonu izledi. 2018 yılında Muğla binde 11,3 olan kaba doğum hızı ile tüm iller arasında Ordu ve Eskişehir ile birlikte 59'uncu sırada yer aldı.