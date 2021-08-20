Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı

Kaymakam kararnamesine göre, 13 ilçesi bulunan Muğla'dan birçok ilçesinde görev yapan kaymakamların yerleri değişti. Dalaman Kaymakamı'nın baktığı Dalaman Havalimanı'na atama da yapılırken, Seydikemer ve Ortaca ilçesine de tarihinde ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2 ve 3. maddeleri gereğince yapılan atamalarda, Muğla'da birçok kaymakamın görev yeri değişti. Yeni kararnamede Dalaman Kaymakamı'nın baktığı Dalaman Havalimanı'na Mülki İdare Amiri atanırken, Seydikemer ve Ortaca ilçelerine de tarihinde ilk kez Kadın Kaymakam atandı.

Yayımlanan kararnameye göre; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan Ankara Beypazarı Kaymakamlığına, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan Amasya Merzifon Kaymakamlığına, Muğla Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu Çanakkale Biga Kaymakamlığına, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Muğla Vali Yardımcılığına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz Ankara Vali Yardımlığına, Muğla Vali Yardımcısı Bayramali Köse Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Ali Yılmaz Muğla Vali Yardımcılığına, İzmir Konak Kaymakamı Mehmet Eriş Menteşe Kaymakamlığına, Trabzon Vakfıkebir Kaymakamlığı Mesut Yakuta Dalaman Kaymakamlığına, Sakarya Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar Bodrum Kaymakamlığına, Erzurum Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Kaymakamlığına, Denizli Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu Muğla Valiliği Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amirliğine, Van Vali Yardımcısı Meral Uçar Muğla Ortaca Kaymakamlığına ve Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker Seydikemer Kaymakamlığına atandı.