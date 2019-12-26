Muğla'da yeni yıl öncesi alkol denetimi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeni yıl öncesi üniversite öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde alkol satan ve tüketen işletmelerde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Vergi Dairesi personeli ile denetim gerçekleştirdi.

Alkol satışı yapılan işletmeler denetlendi

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın da katıldığı denetimde alkol satışı yapan işletmelerde bandrolsüz ve sahte alkol denetimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri satışı yapılan değişik markalardaki alkol şişelerinde bandrollerin sahte olup olmadığını bandrol okuma cihazı ile kontrol ettiler. Ekipler denetimde işletmelerin alkol sunum belgelerinin bulunup bulunmadığını denetledi.

“Vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli”

Yeni yıla girerken vatandaşların sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Gıda Şube Müdürlüğümüzün denetim ekipleri, Emniyet Kaçıkçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığından katılan arkadaşlar ile Kötekli bölgesindeki alkol tüketim yerlerinde ve alkollü içecek satan yerlerin denetimini gerçekleştirdik. Amacımız yılbaşı öncesinde Muğlalı hemşehrilerimizin güvenli gıdaya ulaşmaları, bandrolsüz sahte alkolden uzak tutmak için ekip arkadaşlarımız ile önemli bir çalışma yaptık. Denetimlerimiz bundan sonra da sürecek. Amacımız ceza yazmak değil, badece caydırıcılık ve aynı zamanda eğitim içeriyor. Bandrolsü ve kaçak alkol bulundururlarsa insan sağlığını doğrudan etkileyen gıdalara ve içeceklere rastlarsak anında müsaderesini ve gerekli işlemleri yapıyoruz. 2019 yılı içerisinde il genelinde 11 bin 496 adet denetim yapıldı. İlimizde yaklaşık 7 bin 500 civarında alkollü içecek satan ve tüketim yapan yerler var. Oldukça yüksek bir oran ve zaman zaman kaçak alkolden ve metil alkolden dolayı oluşan ölümlerin önüne geçmek için Muğla önder bir mücadele yapıyor. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu konuda uzun zamandır bir ölüm ile karşılaşmadık. Bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

815 kontrolde olumsuz işlem yapıldı

Muğla genelinde 2 bin 588 adet perakende alkollü içki satışı yapılan işletme ile 4 bin 906 adet açık alkollü içki sunumu yapılan işletme olmak üzere toplam 7 bin 494 adet işletme bulunuyor. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında alkollü içki sunumu yapılan Kafe-bar, Lokanta-Restoran ve Otellerde 2019 yılı içerisinde toplam 11 bin 496 adet resmi kontrol yapıldığı açıklanırken, 11 bin 496 resmi kontrolün 815'i ile ilgili işlem yapıldı. Kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri ve savcılıklar aracılığıyla toplam 162 dosya kapsamında 700 adet alkollü içki numunesi alındığı ve analizleri yaptırılarak ekspertiz raporlarının savcılıklara gönderildiği açıklandı.