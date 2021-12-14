Muğla'da yeşil alan miktarı 2 kat arttı

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla'da her geçen gün yeşil alan sayısı da artmaya devam ediyor. İl genelinde yaşanabilir alanlar inşa eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vaktini geçirebileceği yeşil alanlar kazandırmaya da devam ediyor.

Sorumluluğu altındaki 10 bin metrekare alan ve üzerindeki yerlerde çalışmalarını yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu gün 440 bin 400 metrekare olan yeşil alan miktarını 800 bin 400 metrekare çıkardı.

Sorumluluk alanlarında bulunan yeşil alan miktarını 7 yılda iki kat artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde kullandığı mevsimlik bitkilerin birçoğunu Köyceğiz ilçesi Beyobası mahallesinde bulunan kadın kooperatifinden alıyor.

Park, refüj, kavşak gibi sorumluluk alanlardaki yerlerde peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, atıl alanları geriye kazandırırken, toprak altı sulama sistemi, çim yerine yer örtücü bitki kullanarak su tasarrufunda bulunuyor.