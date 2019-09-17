Muğla'da yılın ahisi demirci Galip Çırakoğlu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleştirilen 32'nci Ahilik Haftası kutlama programında yılın ahisi, Bodrum'da babasından öğrendiği demircilik mesleğini 42 yıldır sürdüren Galip Çırakoğlu seçildi. Yılın kalfası berber Burak Aydoğdu, yılın çırağı ise mobilya bölümünde okuyan Semih Soku oldu.

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası Kutlama Programı Menteşe'de gerçekleştirildi. Programa Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şükrü Ayyıldız Ahilik geleneğini, yapısını ve günümüzdeki sorunlarını katılımcılara anlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Dünya liderleri tarafından her şeyin mübah olduğu bir sistem topluma empoze ediliyor. Bu şekilde toplumsal yapı bozuluyor. Ülkeler kendi değerlerini hakim görüş olarak ortaya koyarsa dünya yeniden barışa kavuşacak. Bu değerler bizi daha çok huzura ve dayanışmaya götürecektir. Bu değerlerin hakim olmasını diliyorum" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Ahilik herkesi birbirine yakınlaştıran bir olgudur. Bin yıldır bizlere özgü bir gelenektir. İş dünyamızın değerli temsilcileri Ahilik inancı ve birlik beraberlik ilkesiyle, çalışmalarıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Ahilik Kültürünü yaşatmalıyız" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından yılın Ahisine Vali Civelek tarafından kaftanı giydirildi. Ahilik Haftası programı ahilik pilavı, ayran ve keşkek ikramı, halk oyunları gösterisi, kan bağışı kampanyası ile devam etti.