Muğla'da yılın en iyileri ödüllerini aldı

21 Şubat 1977 yılında yayın hayatına başlayan ve bu yıl 44'üncü yaşını kutlayan yerel Hamle Gazetesi'nin düzenlediği ‘Yılın En'leri ödül töreni Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Törene son Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Valisi, Muğla milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, kurum, oda ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin 27'nci ve son Başbakanı, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Değişen iletişim anlayışına rağmen artık geleneksel medyanın ayakta durması çok zor. Üç kuşağı bir arada yaşıyoruz. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. X kuşağı bu dijital çağın artık dışında. Y kuşağı dijital çağla sonra buluşan, Z kuşağı ise milenyum çağda dijital çağın içinde doğan. Bu üç kuşağın bir arada yaşamasının yolu da iletişim yöntemlerinin hepsinin aynı anda kullanılmasına bağlı” dedi.

Konuşmaların ardından 8 dalda verilen ödüller Binali Yıldırım tarafından verilirken, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve çekimleri Menteşe Yeşilyurt Mahallesinde devam eden TRT'nin aile dizisi ‘Kalk Gidelim' ekibi de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.