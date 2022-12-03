Muğla'da yoğun sis ulaşımı etkiledi

Muğla'da üç günlük sağanak yağışın ardından hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk yarısında yağış beklenmiyor.

Yağışlı havanın ardından bu sabah saatlerinde Menteşe ilçesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Denizli, Aydın ve Marmaris-Fethiye-Antalya karayolunun kesiştiği noktada bulunan Menteşe ilçesinde şehir merkezi ve karayolunda yoğun sis yaşandı.

Hafta sonu olması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşanmazken, seyir halindeki araçlar da sis nedeniyle kontrollü seyretti.