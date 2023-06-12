Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolu Karabel mevkiinde A.N. yönetimindeki 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü ile Gülnihal Yıldırım yönetimindeki 35 AH 4275 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Yıldırım'ın (81) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım (57) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.