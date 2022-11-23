İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da yolcu otobüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti

Muğla’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü refüje çarptı.

Muğla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken Akyaka-Muğla istikametinde 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.



Muğla-Marmaris karayolu Sakar Rampası'nda, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otobüs karşı şeride geçerek durabildi. Yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolunda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Sakar Rampası'nda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.