Muğla'da “Yücel'in Çiçekleri” seyircisiyle buluştu

Yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı Köy Enstitüleri'ni konu alan Yücel'in Çiçekleri belgesel film gösterimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Menteşe Belediyesi, sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen film gösterimi büyük beğeni topladı.

Belgesel film gösterimi Köy Enstitülerinin kuruluşunda büyük emekler veren dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi ile başladı.

Sergi sonrası Menteşe Belediyesi Başkanvekili Leyla Ersöz, Köy enstitülerinin bir ışık gibi tüm ülkeyi aydınlattığını belirterek, “Eğitim seferberliğinin simgesi Köy Enstitülerimiz bugün 79 yaşında. Köy Enstitüleri tüm ülkeyi aydınlatan bir ışıktı. Nüfusunun %80'i köylerde yaşayan yoksul bir ülkenin ileri uygarlık düzeyini yakalama ve aşma mücadelesinde, dünya eğitim tarihinin en özgün eğitim kurumlarıydı. Cumhuriyet'in rönesansıydı. Dünya'nın örnek aldığı Köy Enstitüleri okuyan, düşünen, üreten, soran, sorgulayan nesiller yetiştirdi. Ama ömrü çok uzun olmadı ve 14 yıl sonra kapatıldı. Fikri hür, vicdanı hür, araştıran ve sorgulayan nesillerin yetişmesine ve bu büyük devrimin gerçekleşmesine fikirleriyle öncülük eden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, dönemin Başbakanı İsmet İnönü'yü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i ve Köy Enstitüleri'nin tüm aydın kadrolarını saygıyla anıyorum.” dedi.

Gecede Köy Enstitülü mezunu Aşır Ergin, Halil İbrahim Durgut ve Zeliha Korkmaz ile Yücel'in Çiçekleri belgesel film gösterimi yönetmeni Cengiz Özkarabekir'e plaketleri takdim edildi.

Plaket takdimin ardından Yücel'in Çiçekleri belgesel film gösterimi izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan gösteri de Köy Enstitülerinin kuruluş amacı, dönemin siyasal gelişimleri, köylerdeki etkileri ve kapanıldığı döneme kadar geçen zaman dönemin Başbakanı İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un yer aldığı fotoğraflar ve anılarla anlatıldı.