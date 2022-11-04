Muğla'da yunus timlerinin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir benzin istasyonunda bulunan kamyonda çıkan yangın, bölgede devriye atan ve yunus polisi olarak bilinen motosikletli yunus timlerinin dikkati sayesinde fark edilirken itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Kötekli Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonu yıkama alanına gelen 38 J 0419 plakalı kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonun kasasından dumanların çıktığını fark eden yunus timleri ve benzin istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının erken fark edilerek söndürülmesi facianın önüne geçerken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.