İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da yurtlara yüzde 100 yerleştirme yapıldı

Muğla’da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100’ü yurtlara yerleşti.

Muğla'da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100'ü yurtlara yerleşti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Muğla'da yüzde 100 yerleştirme ile bu yıl rekor kırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada; “Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Muğla'da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100'ü yerleşti” ifadelerinde bulundu.

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