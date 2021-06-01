Muğla'da yüz yüze eğitim başladı

01 Haziran tarihi itibariyle açıklanan kademeli normalleşme kararının ardından Muğla'da öğrenciler ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminden yüz yüze eğitim kararı çıktı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün; köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarında ise haftada 5 gün olmak üzere yüz yüze eğitim başlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamalar sonrası 1 Haziran 2021 Salı günü Muğla'da okul bahçeleri yeniden öğrencilerle doldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla genelinde 322 ilkokulda, 48 bin 238 öğrenci ile bu okulların bünyesinde yer alan 295 anasınıfında, toplam 8 bin 886 öğrenci yüz yüze eğitime geçtiği duyuruldu. Açıklamaya göre, Tüm köy ilkokulları ve köy okulu bünyesinde bulunan ana sınıfları ile mevcut durumda tam zamanlı yüz yüze eğitime devam eden 63 bağımsız okul öncesi eğitim kurumunda 5 gün tam zamanlı yüz yüze eğitim uygulanacak.

Okullarda yüz yüze eğitimlere katılımın velilerin isteğine bağlı olduğu belirtilen açıklamada, okulların "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda yer alan koşullar doğrultusunda eğitim öğretime hazır hale getirildiği ve yüz yüze eğitimin seyreltilmiş sınıflarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Tüm ortaokul ve liselerimiz ise 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlayacak.

"Karneler 18 Haziran'da"

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'dan itibaren alabilecekler. Öte yandan öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.