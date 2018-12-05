Muğla'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmayacak'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” protokolü kapsamında, Muğla'da eğitim gören 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri yüzme eğitimine başladı. Muğla'nın tüm il, ilçe ve mahalle okullarında eğitim gören çocukların belirli periyotlar halinde yüzme eğitiminden geçirileceği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi yıl boyunca devam edecek.

Bu kapsamda Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kışla mevkiinde yer alan kapalı yüzme havuzunda program düzenlendi. Programa Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde ve ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde, spor branşları arasında en önemli projelerden birisi olan 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Türkiye'de 100 bin, Muğla'da ise 2 Bin 500 çocuğa yüzme eğitimi vereceğiz. Bu çalışmalar üç dönem şeklinde gerçekleştirilecek" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise şuan itibariyle 360 öğrencinin yüzmeye devam ettiğini belirterek, bu sayının gün geçtikçe artacağını dile getirdi.

Törende çocuklara çanta, deniz gözlüğü, mayo gibi yüzme malzemeleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.