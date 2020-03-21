Muğla'da zabıtadan piknik ve asker uğurlama denetimi

Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik ile asker uğurlama törenlerinin yasaklanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından da asker uğurlama törenleri yasaklandı. Alınan kararların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri başta Ula Gölet olmak üzere mangal ve piknik yapılabilecek alanlarda ve terminallerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mangal ve piknik yapanlar yeni alınan karar ile ilgili bilgilendirilirken, terminalde ise asker uğurlama töreni ile ilgili önlem alındı.