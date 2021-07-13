İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da zeytinlik yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkiindeki zeytinlik alanda bulunan otların tutuşması sonrası zeytinlik alan kısmen zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkiindeki zeytinlik alanda bulunan otların tutuşması sonrası zeytinlik alan kısmen zarar gördü.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası yangın çıkan bölgeye orman ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçlarının dibindeki otların tutuşması sonrası ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, zeytin ağaçların bazıları yangında zarar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.