Muğla'da zeytinlik yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkiindeki zeytinlik alanda bulunan otların tutuşması sonrası zeytinlik alan kısmen zarar gördü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası yangın çıkan bölgeye orman ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçlarının dibindeki otların tutuşması sonrası ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, zeytin ağaçların bazıları yangında zarar gördü.