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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Muğla merkez Ataköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Elçin'in kullandığı 48 EA 665 plakalı araç, Akın Eroğlu'nun kullandığı 48 RA 772 plakalı araç ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 VT 9290 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, Tuncay Elçin, Akın Eroğlu, Sezai Çınar, Güner Özcan ve Tuğçe Elçin yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına ait AKS ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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