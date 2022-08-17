Muğla'da Zurnafonik kanseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Zurnafonik ‘Altın Şarkılar' konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde zurna ustaları Ünal Yürük, Hasan Çakan, Erman Çalgıcı ve Buğra Kutbay katılırken, solist Söylev Ezgi Uludağ sesi ile konsere katkı verdi.

Zurna ile Senfoni orkestrasının bir araya geldiği konserde hem eski şarkılar seslendirildi, hem de senfoni ile zurnanın uyumu izleyicilerden büyük alkış aldı.