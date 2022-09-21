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Muğla'daki arkeolojik çalışmalar değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığını ve Arkeoloji Bölümünü ziyaret ederek, kazı başkanları ile bir araya geldi.



Arkeoloji bölümü toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akar, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. Kaan İren, Doç. Dr. Bekir Özer, Doç. Dr. Hülya Bulut, Doç. Dr. Ufuk Çörtük, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur, Dr. Öğr. Üyesi Güray Ünver, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Taylan Doğan, Araş. Gör. Dr. Sevilay Zeynep Yıldız, Araş. Gör. Çiçek Atay ve Araş. Gör. N. Seda Eryılmaz katıldı.



Muğla bölgesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalar hakkında bilgi alan Vali Tavlı, Muğla'nın kültür turizmine yaptıkları katkılar ve başarılı çalışmaları nedeniyle akademisyenlere teşekkür etti.

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