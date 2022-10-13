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Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde bulunan Gaziosmandereli Camii’nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan Gaziosmandereli Camii'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmandereli Camii'nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne it itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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