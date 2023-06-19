Muğla'daki doğa eğitimine Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler katılacak

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Muğla'da Doğa Eğitimi Projesi Türkiye'nin farklı noktalarından 30 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisini Muğla'da buluşturacak.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen 'Muğla'da Doğa Eğitimi Projesi'nin başvuru sonuçları açıklandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekli Muğla'da Doğa Eğitimi Projesi'ne, Türkiye genelindeki BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden yoğun bir başvuru gerçekleşti. 47 farklı ilden 670 başvurunun yapıldığı projeye, 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasından toplam 30 öğrenci seçildi.

9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan doğa eğitimlerine katılacak öğrencilerin konaklama ve tüm giderleri proje çerçevesinde karşılanacak. Öğrenciler 5 gün boyunca 5 farklı ilçede devam edecek olan doğa eğitimlerinde 26 başlıkta eğitime tabi tutulacak. Proje ile Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrencilere Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımın yanında doğa farkındalığı oluşturulacak.

2 proje uzmanı, 13 eğitmen ve 5 rehber ile 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Muğla'da Doğa Eğitimi ile öğrencilerin doğaya bakış açılarına bütüncül bir yaklaşım kazandırmak, ekosistemin bileşenleri konusunda bilgilendirmek ve insanoğlunun neden olduğu kirletici unsurların başka canlıların yaşamını nasıl olumsuz etkilediği konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlamak bekleniyor.

Seçilen asil ve yedek öğrencilerin isim listesi ise Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ARGE web sayfasında yayımlandı. Başvurularda, öğrencilerin şehit ve gazi yakınlığı, aile bireylerinden vefat durumu, daha önce doğa eğitimlerine katılım durumu, seyahat engel durumu, not ortalaması, bölgesel ve cinsiyet dağılımı, aile gelir durumu gözetildi.