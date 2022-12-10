Muğla'daki fabrikalarında 7 gün 24 saat zeytinyağı nöbeti

Muğla'da yağlık ve sofralık zeytin hasadı devam ederken, zeytinlerini sıktırmak isteyen vatandaşlar neredeyse 7 gün 24 saat fabrika önlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar.

Muğla genelinde Kasım ve Aralık aylarında hasat edilen zeytinlerde bu yıl bolluk yaşanıyor. Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde bulunan zeytinyağ fabrikasında bu yıl zeytinin bol olması ve çevre mahallelerden de zeytin gelmesi sebebi ile yoğunluk oluşurken, vatandaşlar bir buçuk gün önceden fabrika önlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar. Yerkesik Mahallesi'ne zeytinyağı fabrikasına gelen üretici Muhammer Deniz, ”Dün saat 3'de geldim şu ana kadar baya zaman geçti. Dünden bugüne bekliyoruz" dedi.