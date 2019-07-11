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Muğla'daki ikinci yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

Muğla’nın Milas ilçesine çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesine çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Muğla'da, dün öğle saatlerinde başlayarak 350 hektar alana zarar veren Dalaman yangını daha söndürülmeden, bugün saat 10.00 sıralarında Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında yeni bir orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla ilerleyen yangın, mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.



Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye takviye araç gönderilirken, koruma tedbiri açısından itfaiye ekiplerinden destek istendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılmasıyla yoğun bir şekilde müdahale edilen yangın, yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam diyor.

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