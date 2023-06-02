Muğla'daki okul şampiyonada grup lideri oldu

Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Rize Anadolu Lisesi'ni yenip grup liderliğine yükseldi.

Karşılaşmalar Antalya Alanya Avsallar Hokey Sahasında düzenlendi. Okul Sporları Hokey Türkiye Şampiyonası Finallerinde Muğla ilini temsil eden Muğla İl Birincisi ve bölge birincisi Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Rize Türk Anadolu Lisesi'ni yenip grup liderliğine yükseldi.

Müsabakalar ile ilgili konuşan Baş Antrenör Serkan Şen “Türkiye Şampiyonluğu bu yıl gelebilir, Muğlalı kızlarımız favori olarak gösteriliyor. Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.