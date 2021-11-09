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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Labranda-Ketendere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 helikopter ile havadan, 5 arazözle karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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