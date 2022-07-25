Muğla'daki tarihi yapıda kazı çalışması yapılacak

Muğla'nın Menteşe ilçesi Masa Dağı'nda bulunan Mabolla Kalesi'nde yakın zamanda kazı çalışması yapılması bekleniyor.

Halk arasında Masa Dağ olarak da bilinen Asar Tepe'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yakın zamanda kazı çalışması yapılacağı öğrenildi. Bölgenin ender bir doğal doku olmasının yanı sıra önemli arkeolojik kalıntıları da barındırdığı belirtildi. Kale düzlüğünün güneyindeki irili ufaklı taşlardan oluşan konut türü yerleşimlere ait yapı kalıntılarının Hitit metinlerinde de sözü geçen Mabolla Kalesi'ne ait olduğu düşünülüyor. Bu alanın önündeki alt düzlükte II. Bin Anadolu Hitit ve I. Bin Frig ve Urartu geleneklerini yansıtan, Karya ve Likya Bölgesinde varlığını geç dönemde de sürdüren açık hava kutsal alanları görülüyor. Mabolla Kalesinin iri dikdörtgen taşlardan oluşan surlarının güneye doğru süren uzantıları oldukça iyi korunmuş olduğu gözlemleniyor.