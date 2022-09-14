Muğla'daki yangında 50 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 50 hektar alan zarar gördü.

Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale edildi. Günün aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı alevlere müdahalede bulundu. Karadan ve havadan yapılan yoğun mücadelenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yapılan ilk incelemelere göre ise 50 hektarlık alanın alevlerden zarar gördüğü tespit edildi.