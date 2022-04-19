Muğla'daki yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Nisan Pazar günü makilik ile ormanlık alanda çıkan ve 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki orman ve makilik alanda 17 Nisan Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiine kadar ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 hektarlık orman, makilik arazi zarar gördü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yangında sabotaj ihmalinin yüksek olduğunu belirterek ilgili soruşturmanın başlatılacağını belirtti. Yangının çıkış sebebi ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde yangının başladığı noktaya giden araçlar, güvenlik kameraları ile tespit edildi.

Yangından 10 dakika önce bölgeden geçmişler

Yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika önce o bölgeden gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ticari taksinin plakası tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ticari taksi içerisindeki 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü alkollü oldukları iddia edilen Ö.Ö, Y.T ve S.D isimli şüpheli şahıslardan birinin kendilerinin yangına sebep olduğunu itiraf ettiği, diğer şahısların ise inkar ettiği öğrenildi.

Adliye girişinde gazetecilere küfür etti

Şahıslar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada yakınlarının sinir krizleri geçirdi. Şüphelilerden biri, “Benim suçum yok” diye bağırırken bir şüpheli de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür etti.

Öte yandan şüpheli şahısların bölgeye yakın bir alanda arazilerinin olduğu öğrenildi.