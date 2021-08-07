Muğla'daki yangınlar navigasyon uygulamalarına da yansıdı

Muğla'nın bir çok ilçesinde meydana gelen orman yangınları navigasyon uygulamalarına yansıyıp, güzergahı kullanacak vatandaşları uyardı.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki ormanlardan yükselen alevler vatandaşları zor durumda bıraktı. Alevlerle mücadele etmek için ülke genelinden yardım yağarken, yurtdışından da yangın söndürme uçakları desteği geldi. Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çoğu il ve ilçeden araç, iş makinesi ve personel ile kurum ve kuruluşlar Muğla'nın imdadına koştu.

Muğla'da tüm bunlar yaşanırken yangınlar, vatandaşların bilmedikleri adresleri elleri ile koymuş gibi bulmalarına yardımcı olan Navigasyon uygulamalarına da yansıdı. Yangın bölgelerinde alev görseli ve 'yangın bölgesi' ibareleri ile vatandaşları yangınlara karşı uyaran navigasyon uygulamaları vatandaşların dikkatini yangınlara çekti.

Bilgilendirme uyarılarıyla, bölgede seyahat edecek vatandaşların yangınlardan zarar görmelerinin önüne geçmesi hedefleniyor.