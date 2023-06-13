Muğla'dan 179 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

2023 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Hacc'a gidecek olan Dalaman 1. Kafile 179 Hacı adayı Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Dalaman havalimanından yola çıktı.

2023 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Hacc'a gidecek olan vatandaşlar için Muğla İl Müftülüğü bahçesinde program düzenlendi. Programda 41 Evler Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan tarafından Kur'an-ı Kerim okunup ilahiler eşliğinde dua edildi.

Duanın ardından Hacı adaylarına konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı "Sizleri bugün kutsal topraklara uğurluyoruz. Orada yapacak olduğunuz ibadetleri Allah şimdiden kabul eylesin. Allah sizleri sevdikleriniz ile kavuşmayı nasip eylesin, yolunuz açık olsun” dedi.

2023 Yılı Muğla il Müftülüğü tarafından 179 Hacı adayları yakınları tarafından vedalaştıktan sonra kutsal topraklara gitmek üzere dualar eşliğinde Dalaman havalimanına gönderildi.