Muğla'dan 21 öğretmen deprem bölgesine gitti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda 21 öğretmen depremzede öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık süreçlerine destek vermek için İskenderun'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için Millî Eğitim Bakanlığınca Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda gönüllü ortaokul ve lise branş öğretmenlerinden oluşan 21 kişilik ekip depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti.

Milli Eğitim Bakanlığınca depremden etkilenen illerde 761 noktada açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri koordinasyonunda öğretmenler, gönüllü olarak görev alarak öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerine katkı veriyor. Muğla Ölçme ve Değerlendirme Merkezi öncülüğünde 21 gönüllü öğretmen Hatay'ın İskenderun ilçesine giderek DYK çalışmalarına destek vermeye başladı.