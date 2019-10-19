Muğla'dan 35 öğrenci Enerji Verimliliği Kongresine götürüldü

Muğla Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı Enerji Sistemleri Mühendisliği Fakültesi öğrencileri Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen 5'inci Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi'ne götürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nden Makina Mühendisleri Odası tarafından otobüs kaldırıldı. Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Muğla Makina Mühendisleri Odası Başkanı Münnami Özyurt, "Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği olarak bilime verdiğimiz önemle öğrencilerimizi elimizden geldiği kadar kongrelere götürmeye çalışıyoruz. Daha önce Denizli'ye gittik. Şimdi de Kocaeli'de Enerji Verimliliği Kongresine gidiyoruz. Arkadaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gençlerin bu tip kongrelerde ufuklarının açılacağına inanıyoruz. Toplam 35 öğrencimizle birlikte kongrede yer alacağız" dedi.