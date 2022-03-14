Muğla'dan Çanakkale'ye pedal çevirecekler

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri İbrahim Dönmez, Abdulaziz Cem Şirin, Osman Narinç ve Mehmet Emin Şahbaz, farkındalık etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinden Çanakkale'ye kadar pedal çevirecek.

Çanakkale şehitlerini anmak, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını arttırmak için Milas'tan yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Kuşadası olacak.

"Öğrencilere Çanakkale ruhundan bahsedeceğiz"

Milas'tan yola çıkmadan önce etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan öğrencilerden Aziz Cem Şirin, "Amacımız Muğla'dan Çanakkale'ye kadar bisikletle pedallamak, ayrıca güzergâhımızda bulunan bazı okullarda yapacağımız sunumlarla ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek. Öğrencilere Çanakkale ruhundan da bahsedeceğiz. Bizlere destek veren üniversite yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 560 kilometrelik bir yol kat edeceğiz"

Güzergahlar hakkında detaylı bilgi aktaran İbrahim Dönmez ise, “Beş günlük bir yol güzergahımız olacak. Yaklaşık 560 kilometrelik bir yol kat edeceğiz. Milas'tan başlayan yolumuz Çanakkale'de sona erecek. Milas-Kuşadası, Kuşadası-İzmir, İzmir-Bergama, Bergama-Edremit ve Edremit-Çanakkale, güzergahlarımız olacak. 18 Mart tarihinde Çanakkale Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. Amacımız ağız diş sağlığına, bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve Çanakkale ruhunu, mücadelesini, zaferini öğrenci kardeşlerimizle yeniden yaşamak” diye konuştu.

İzledikleri belgeselden etkilenerek bu işe giriştiler

Arkadaşlarıyla izledikleri “Biking Borders” isimli belgeselden çok etkilendiklerini ve bir proje yapmaya karar verdiklerinin altını çizen Dönmez, “Bir bağış kampanyası açıp, gelen para ile ağız diş sağlığı ürünleri alarak bunları öğrencilere sunum eşliğinde dağıtabiliriz diye düşündüm. Gerekli planlamamızı yaptık. Daha önce benzer bir çalışmayı Muğla-Antalya arasında yapmıştık. Yaklaşık 850 kilometre yol aldık, bir haftada tamamladık” dedi.