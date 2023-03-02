Muğla'dan deprem bölgesine yardım seferberliği artarak devam ediyor

Muğla'nın İlçelerinde planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakamlardan bilgi alan Vali Orhan Tavlı “Devletimiz de güçlü, milletimiz de güçlü; Hep birlikte, dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak yaralarımızı saracağız, bu zorlu günleri geride bırakacağız. Muğla'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Odaların, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının, esnafımızın ve kadirşinas Muğlalı hemşehrilerimizin tüm imkanlarını seferber ederek Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgeleri ve vatandaşlarımızın yanındayız. Afet bölgesine yapılan yardımlara hız kesmeden devam ediliyor diğer yandan şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz “diye konuştu.

Konteyner ve Evim Yuvan Olsun kampanyasına da daha fazla destek olunması çağrısında bulunan Vali Tavlı, “Asrın felaketinde depremden etkilenen ailelerimizi yuvasız bırakmayalım Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla, evini kaybeden vatandaşlarımıza kendi evlerine kavuşana kadar sıcacık yuvalar sağlayabiliriz. Yaraları birlikte sarmak için herkesi Evim Yuvan Olsun seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Kullanmadığınız bir eviniz varsa; ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olun ya da kira yardımı yaparak bu seferberlikte yer alın” dedi.

Depremin ilk gününden bugüne kadar yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantı Muğla İl AFAD Müdür Vekili Ahmet Aslan'ın yaptığı sunumda şu ifadelere yer verildi; "Depremin ardından bölgeye AFAD Deposundan 2 bin 409 adet çadır, 2 bin 807 adet battaniye, 454 adet mutfak seti, 5 bin 578 adet nevresim takımı, 3 bin 197 adet katlanır yatağın sevk edildiği ayrıca bununla birlikte bugüne kadar deprem bölgesine 690 tır insani yardım malzemesi ve sağlık malzemesinin depremden etkilenen illere karayolu, askeri ve sivil gemiler ve askeri uçaklarla gönderildi. Depremden etkilenen illerde vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 344 yaşam konteyneri, 28 seyyar tuvalet, 13 seyyar banyo, 47 tuvalet ve banyonun bir arada bulunduğu konteyner olmak üzere 432 konteynerin bölgeye sevk edildi. Depremden etkilenen illerden 43 bin 663 vatandaşımız Muğla'da misafir ediliyor. Muğla'dan depremden etkilenen illere 3 bin 963 personel ve 751 araç gönderildi."

Muğla'nın İlçelerinde yürütülen yardım çalışmalarının ve depremden etkilenen bölgelerden Muğla'da misafir edilen afetzedelere yönelik çalışmaların koordine edildiği toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı ve Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, Murat Sarı, Vali Yardımcısı vekili ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Muğla İl AFAD Müdür Vekili Ahmet Aslan ve AFAD Yönetim Hizmetleri Şube Müdür vekili Kutlu Çeler katıldı.