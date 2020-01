Muğla'dan Elazığ'a 9 Tır yardım

Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Muğlalılar duyarsız kalmadı. Muğla'nın ilçelerinden toplanan 9 tır yardım Elazığ'daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesindeki sosyo-kültür alanında bir araya gelen ilçelerden gelen yardım tırları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katılımı ile Elazığ'a uğurlandı. Bot, giyim eşyası, çocuk bezi ve kuru gıdadan oluşan yardım tırları Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Elazığ'da ilgili kurumlara setlim edilecek.

9 tır yardım malzemesi gönderildi

Elazığ'da depremin hemen ardından ilgili kurullar ile görüştüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Hepimizin ciğerini dağlayan deprem ve depremde kaybettiğimiz canlarımıza ve depremzedelerimize Muğla'nın duyarlılığını gösteren ve ‘ben ne yapabilirim' sorusuna cevapla topladıkları yardım malzemelerini hep birlikte Elazığ'a gönderiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ile yaptığımız görüşmelerle herhangi bir araç ve gereç ihtiyaçlarının olup olmadığını bize bildirdiler. Biz teyakkuz halinde o araçlarımızı tuttuk. Herhangi bir talep gelmedi. Yeteri kadar araç ve gerecimizi var dediler. İlçelerimizde ve Muğla'nın genelinde vatandaşlarımız ‘Biz yardımda bulunmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz' dediler. Belediye başkanlarımız ‘Bize yardım geliyor. Bu yardım, bunları ne yapacağız' diye sordular. Kendilerine gerekli bilgileri verdikten sonra toplanan yardımları bize göndermek suretiyle toplu olarak Elazığ'a gönderme kararı aldık. Bugün 9 tır yardımı Elazığ'a gönderiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları zabıtalar ile birlikte daha önceki depremlerde tecrübeli olan bu arkadaşlar orada uygun ve olması gereken yerlere yardım malzemesi olarak teslim edecekler. Yardım malzemesi olarak bot, battaniye, kaban, çocuk bezi gibi acil ihtiyacı olan malzemeleri göndereceğiz. Gıda maddesi de var. Onları da vatandaşların verdiği malzeme olduğu için kabul ettik” dedi.

“Kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, depremzedelerin kurtarılması ile ilgili kurtarma ekiplerine de teşekkür etti. Gürün, “Kurtarma ekiplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onları kutluyorum, emeklerine sağlık diyorum çünkü hiç uyumadan ve devamlı olarak çalışarak çok can kurtardılar ve çok önemli bir görevi yerine getirdiler. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz deprem kuşağındayız. Üç ana kuşakta her an deprem olma ihtimali var. Bu fayların birisi de Batı Anadolu kuşağı olan bizim de içinde bulunduğumuz kuşak. Biz de her türlü depreme karşı hazırlıklı olmalıyız ve biz de olası bir depreme karşı daha nazırlıklı hale geleceğiz” dedi.