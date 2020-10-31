Muğla'dan psikolojik destek ekipleri İzmir'e gönderildi

Muğla Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bölgeye gönderildi.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Psikososyal Destek Ekipleri depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç tespiti, psikolojik ilk yardım ve bilgilendirme çalışmalarına başladılar. İzmir İli Seferihisar İlçesi'nde saat 14.51 itibariyle Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup söz konusu deprem çevre illerden ve ilimizden de hissedilmiştir. Deprem bilgisinin öğrenildiği andan itibaren, psikososyal destek çalışmalarının aktif bir şekilde verilebilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı, Ulusal Düzey Psikososyal Destek Grubu Planı ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Operasyon Planı kapsamında Psikososyal Müdahale ve Çalışana Destek Ekip ve lojistik ekipler hazırlıklarını tamamlayıp, Afad tarafından seviye iki düzeyinde uyarı verilmiş, akabinde, hazır bekleyen ekipler 31.10.2020 tarihinde saat 04:30 civarında İzmir İline intikal etmişlerdir. Saat 9:00 itibariyle enkaz kaldırma, arama ve kurtarma alanında görevli personele ve enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikososyal destek vermeğe başlamışlardır" ifadelerine yer verildi.