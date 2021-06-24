Muğla'dan sağlık ordusuna 126 taze kan

Covid-19 salgını ile en ön safta mücadele eden sağlık ordusuna Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan 126 yeni hemşire katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yüz yüze eğitim verdiği bölümlerden birisi olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreni Fethiye'de yapıldı. Bu dönem 126 hemşirenin mezun olduğu törene Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Rektör Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Fakülteden bugüne kadar sağlık ordusuna Bin 700 öğrenci mezun ettiklerini, pandeminin yaşandığı bu günlerde mezun olan hemşirelerin sağlık ordusuna taze bir kan olacağını belirtti.

Mezuniyet töreninde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yurt, “Fakültemizde 5 bölüm var. İki bölümümüz aktif öğrencisi olan bölümlerdir. Bunlar Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Hemşirelik bölümünün bu yıl 16'ncı dönem mezunlarını veriyoruz. Beslenme ve Diyetetik bölümünün ise seneye inşallah ilk mezunlarını vereceğiz. Bunun dışında fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi ve Gerontoloji bölümlerimiz mevcuttur. Bu yıl hemşirelik bölümünün 16'ncı dönem, Fakültemizin ilk mezunlarının mezuniyeti için toplandık. Toplam 126 hemşiremizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Üniversitemizin sağlık alanına insan kaynağı ve pratik hizmet anlamında çok büyük katkıları olduğuna bugün bir kez daha şahit olmaktayız. Muğla la Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri ve diğer tamamlayıcı disiplinlerimiz ile birlikte adeta bir sağlık ordusu yetiştiriyoruz. Sevgili gençler; pandemi döneminde insan hayatına doğrudan dokunan sağlık mesleğinin kutsiyetine bir kez daha tanık olduk. İnanıyorum ki bugün mezun edeceğimiz kıymetli eller yarın hepimize can ve nefes olacaktır” dedi.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarının insanlık için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın anladığını belirtirken, “Sizler bugün itibari ile ülkemizin sağlık ordusunun birer neferisiniz. İlçe kaymakamı olarak sizlere, sizleri yetiştiren hocalara, çok kıymetli ailelerinize ve Üniversitemizin rektörümüzün şahsında Üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.