Muğla'dan Şubat ayında Yunanistan'a 6 milyon 256 bin dolarlık ihracat

İhracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 53 milyon 987 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,7 azalarak 17 milyon 313 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 26'ncı il olurken, ithalatta ise 30'uncu sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 46,94 (25 milyon 340 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 46,40 (25 milyon 50 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,66 (3 milyon 596 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörlerde ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 89,20 (15 milyon 442 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 10,79 (1 milyon 868 bin dolar) ve bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,01 (2 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

Muğla'dan, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 5 milyon 210 bin dolar ile ABD ve 4 milyon 764 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla'ya, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 2 milyon 863 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 2 milyon 591 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyon 82 bin dolar ile İtalya izledi.