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Muğlalı arıcılara eğitim

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı olan Muğla’da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite ve kooperatif ile yapılan şibrilği ile arıcımara eğitim verecek.

Yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Muğla'da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim' çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite ve kooperatif ile yapılan şibrilği ile arıcımara eğitim verecek.


Protokol kapsamında Ula- Karabörtlen başta olmak üzere çevre mahalle ve ilçelerden arıcılar belirlenerek eğitim çalışmasına başlandı. Eğitimlerde arıcıların bal ve diğer arı ürünlerini katkı ve kalıntısız, kaliteli üretmeleri sağlanacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Türkiye'de üretilen çam balının yüzde 80'i Muğla'mızda üretiliyor. Arıcılarımızın arı ve arı ürünlerinden daha fazla verim elde etmeleri için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim' projesini başlattık. Böylelikle Muğlalı arıcılarımız ürün kalitelerini daha fazla arttırmış olacak” denildi.

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