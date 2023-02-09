Muğlalı başçavuş ve kızı depremde hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinden Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen Kahramanmaraş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli olan Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca mahallesine getirilerek yarın toprağa verilecek.