Muğlalı çiftçiler kışa hazırlanıyor

Muğla Tarım il Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Kışlık Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde üreticilere farklı çeşitlerde 121 bin 507 kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde; Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kışlık sebze yetiştiriciliği çalışmalarına başladı. Kışlık Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi dahilinde; Dalaman, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Ula, Yatağan ve Menteşe İlçelerinde toplam 121 bin 507 adet beyaz lahana, Brüksel lahanası, kırmızılahana, karnabahar, brokoli, alabaş ve hindiba çeşitlerinden oluşan kışlık sebze fideleri 30 üreticiye dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu proje ile özellikle kadın üreticiler desteklenerek, kadın istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.