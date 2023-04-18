Muğlalı dağcılar yaz dağcılık temel eğitimi kampına katıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz dağcılık temel eğitimi Isparta'da 10-16 Nisan tarihler arasında gerçekleşti. Türkiye'nin değişik illerinden katılımın gerçekleştiği eğitime Muğla'dan hem ferdi lisanslı, hem de kulüp adına katılım sağlandı.

2023 yılı faaliyet programında yer alan yaz dağcılık eğitimi uzman isimler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi. Eğitim kampının ilk üç günü eğitime katılanlara teorik bilgilerden oluşan eğitimler aktarıldı.

İlk üç günün ardından eğitime katılan sporculara saha eğitimler verildi. 17-58 yaş arasında çok sayıda sporcuya verilen eğitimlerde tırmanış kaya tırmanışı, dağcılık sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı, hangi malzeme nerede, nasıl kullanılır gibi bilgiler sahada uygulamalı olarak uzman ekipler tarafından verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 10-16 Nisan tarihleri arasında Isparta'da düzenlenen 2023 yaz dağcılık temel eğitimine Muğla'dan Zirve Dağcılık Spor Kulübünden Cemal Yurtseven, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Kulübünden Ali Kurtul, Bodrum Zirve Dağcılık ve Spor Kulübünden Nazife Şeyma Bice, Duygu Ak ve Haşim Canan, ferdi lisanslı sporcu olarak Nursel Ölmez, Alp Yiğitler ve Dilek Yiğitler katıldı.

6 günlük yaz dağcılık temel eğitim kampının çok verimli geçtiğini belirten Muğlalı Nursel Ölmez, “Dağ tırmanışı için her şeyden önce fiziki olarak hazır olmamız gerekir. Bu aktiviteye uygun tırmanış kıyafetleri, malzemeleri edinmek bu zorlu süreçte büyük önem taşıyor. Yaz-kış doğa sporları yapan birisi olarak özellikle kış aylarında karlı dağları, yaz aylarında da uzun yürüyüş yollarında dikkat etmemiz gereken davranışlar, kullanacağım malzemeler çok önemli. Bu korularda verilen eğitimler bu sporu yaparken hayatta kalmamıza yardımcı olacak” dedi.