Muğlalı itfaiyeciler su altında da arama-kurtarma yapacak

İtfaiye ekiplerinin görev ve sorumluluğu kapsamında dalgıç personel yetiştirilmesi için su altı ve su üstü arama kurtarma ihtisas eğitimlerine başlandı.

SAK eğitimlerinin tamamlanması ekipman ve araç alımı ile İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde ekip kurularak faaliyetlerine başlayacak.

Muğla genelinde 13 ilçe 38 istasyon, 497 personel, 140 araç, kırsal köylere dağıtılan 140 ilk müdahale tankeri ile vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görevinin başında olan itfaiye teşkilatının kurulacak Su Altı Arama Kurtarma ekibiyle müdahalede alanını da genişletecek.