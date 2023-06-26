Muğlalı itfaiyecilerden İngilizce ve Türkçe yangın uyarısı

İtfaiye ekipleri Havalimanına gelen Rus ve İngiliz turistlere broşür verdikten sonra kendi dillerinde uyarıda bulundular.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çıkması ihtimal yangınlara erken müdahale için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde mobil istasyonlar kurdu. Orman yangınları konusunda Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi turizm merkezleri başta olmak üzere tüm ilçelerde vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Büyükşehir Belediyesi hava, kara ve deniz yolu ile Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı otogar, havaalanı ve limanlarda yangınlara karşı bilgilendirme broşürü dağıttı.

9 günlük bayram tatiliyle birlikte Muğla'nın turizm merkezlerine yerli ve yabancı turist akını yaşandı. Orman yangınları açısından hassas olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerli ve yabancı turistlere Türkçe-İngilizce broşür dağıttı.

Yangın felaketine neden olmayalım

Dağıtılan broşürlerde, “Değerli misafirlerimiz; doğası, denizi, tarihi ve kültürel yapısıyla dünyanın cennet köşelerinden biri olan Muğla'mıza hoş geldiniz. Tüm beklentilerinizin karşılığını aldığınız, hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleştiği, hiç unutamayacağınız bir tatil dönemi geçirmenizi dileriz. İlimizin yüz ölçümünün yüzde 60'ından fazlasını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Bu da şehrimizi yaz aylarında orman yangını riskinin çok fazla olduğu bölgelerin başında yer almasına neden olmaktadır. Maalesef orman yangınlarının yüzde 90'nından fazlası da insan kaynaklıdır. Tatil sırasında dikkat edelim ki istemeden de olsa bir yangın felaketine neden olmayalım. Böylelikle doğa, gelecek kuşakların da benzer ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edebilsin” denildi.

Mobil yangın istasyonları kuruldu

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teyakkuza geçerken, önemli noktalarda mobil istasyon kurdu. Özellikle yaz aylarında yoğun nüfus ve trafik artışının yaşandığı Bodrum'da öncü mobil istasyonu göreve başlarken, Bodrum Yat Limanında konuşlanan öncü mobil istasyon aracı şehir merkezinde yaşanacak olaylara müdahale edebilecek. Turizm merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde yangınlara en kısa sürede müdahale edebilecek itfaiye mobil istasyonları da devreye alındı. Mobil istasyonlar Seydikemer Kadı, Fethiye Karaçulha Hali ve Milas Koru Mahallesinde kuruldu. Mobil istasyon ekipleri itfaiyelik olayların en fazla yaşandığı saat olan 11.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapacak ve yaşanabilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edecek.