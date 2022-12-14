Muğlalı kadın üreticilere Bin 300 koyun, 52 koç dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen ‘Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği' projesinin ikinci etap dağıtım töreni Ortaca'da gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden 60 kadın üreticiye törenle koyun ve koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak törende yaptığı konuşmasında ‘Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği' projesinin, Muğla'da imece usulü çalışmanın ve kadın dayanışmasının en güzel örneği olduğunu belirterek, “Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle başlattığımız bu projede 2 yılda bin üretici kadına 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımını hedefledik. Projemizin ilk etabında 270 kadın üreticimize 2 bin 700 koyun ve 108 koç adayı dağıtımını gerçekleştirdik. İkinci etabımızda ise 130 kadın üreticimize Bin 300 koyun ve 52 koç adayı dağıtımı daha yapacağız. Böylece, 2022 yılında toplam 400 kadın üreticimize 4 bin koyun ve 160 koç dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

22 milyon bütçeli projenin geliri 90 milyon TL olacak

Projenin ikinci etabında Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden 60 kadın üreticiye 600 koyun ve 24 koç adayı dağıtıldığını belirten İl Müdürü Barış Saylak, 15 Aralık Perşembe günü Ula, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden 40 kadın üreticiye, 16 Aralık Cuma günü ise Bodrum ve Milas ilçelerinden 30 kadın üreticiye koyun ve koç adaylarının dağıtılacağını açıkladı. Saylak, “Hedefimiz Muğla genelinde 2 yılda bin kadın yetiştiricimize 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı yaparak kadınlarımızın eliyle bu sürüleri çoğaltmaktır. Proje süresince doğan dişi yavruların en az yüzde 50'sini ellerinde tutarak projenin tamamlanacağı 5 yıl sonunda yaklaşık yüzde 50'lik artış ile üretici başına 34 anaç varlığına ulaşılmasını hedefliyoruz. Dağıttığımız 10 bin anaç hayvanın 30 bine ulaşmasıyla 22 milyon bütçeli projenin geliri 90 milyon TL olacak” dedi.