Muğlalı öğrencilerin ikinci ara tatili başladı

Muğla'da 168 bin 986 öğrenci ve 14 bin 98 öğretmen için ikinci ara tatil başladı. 14 Nisan Cuma günü ara tatile çıkacak olan öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar. Aynı zamanda bu bir haftalık ara tatilde 21-22-23 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı ve ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatili Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nda karşıladı. Okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin ara tatillerini ve bayramlarını kutladı. Öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile buluşan İl Müdürü Çay, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek iyi dilek ve temennilerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline 14 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyoruz. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında, 20 Şubat'ta buruk başladığımız ikinci yarıyılda ilimize misafir gelen öğrencilerimiz ve deprem bölgesinden Muğla'ya atanan öğretmenlerimizle birlikte gönül gönüle vererek asrın felaketinin yaralarını eğitimle sarmaya devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler;

2022-2023 eğitim öğretim yılı, ilkbahar dönemi ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte keyifli vakit geçirmenizi, hobilerinize zaman ayırmanızı, Ramazan Bayramı ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayacağımız bu ara tatilde, sevdiklerinizle birlikte güzel günler biriktirmenizi dilerim. Kabul edelim ki tatil dönemi sadece dinlenmek için bir fırsat değil, aynı zamanda kendinizi keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için de bir fırsat sunar. Kendinizi geliştirmeye, okumaya, yeni beceriler öğrenmeye de zaman ayırabilirsiniz. Böylece yeni eğitim öğretim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabilirsiniz" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 8 hafta devam edecek olan eğitim öğretimin ardından 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek.