Muğlalı Safran üreticilerine Safranbolu gezisi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyonu ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce ‘Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak' projesi kapsamında Safranabolu ilçesine teknik gezi düzenlendi.

2021 yılı ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına sunulmuş ve onaylanan, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce “Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak” projesi kapsamında teknik gezi düzenlendi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile alternatif bir ürün olan ve kaybolmaya yüz tutmuş dünyanın en pahalı baharatı olan safranın üretiminin Muğla'ya kazandırılması amaçlanıyor.

Safran ürününe olan ilgiyi arttırmak için ilk etapta Bodrum, Yatağan ve Datça İlçelerinde 4 kadın üreticiye 300 kilogram safran soğanı dağıtılarak 1,5 dekar alanda demonstrasyon bahçesi kuruldu. Yapılan gözlemlerde çok iyi sonuçlar alınması üreticilerin yüzünü güldürdü. Yapılan projenin uygulaması, devamlılığı ile verimliliğinin arttırılması için mevcut 8 kadın üretici, safranıyla ünlü Karabük ve Safranbolu'ya teknik gezi düzenlendi.

Teknik gezide 50 dekarlık üretim alanı olan Safran Çiçeği Yetiştirme Çiftliği ziyaret edilerek safran üretimi hakkında bilgiler alındı. Ayrıca çiftlik bünyesinde safrandan elde edilen ürünler yer aldığı mağaza gezilerek safrandan elde edilen diğer ürünler görüldü.