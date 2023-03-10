Muğlalı tarım üreticileri depremzedeler için seferber oldu

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır hijyen malzemesi, 2 kamyon yetişkin giyim, 1 kamyonet tıbbi malzeme, 65 koli ayni yardım, 3 adet jeneratör, 25 Adet telefon şarj aleti, 200 adet mutfak gereçleri, 1 tır çadır altı palet, 3 tır su, 3 tır meyve, sebze, 2 ton ve 15 teneke (yağ) gıda maddesi, personellerden 1 kişi AFAD arama kurtarma, 23 kişi lojistik destek, 14 kişi gıda denetimi amacıyla olmak üzere toplam 38 personel deprem bölgesine gönüllü olarak gönderildi. 9 Aralık 2023 tarihinde 34 personel ve 9 araç hayvan sağlığı çalışmalarına destek olmak üzere Kahramanmaraş iline gönderildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Muğla'dan yetiştiriciler tarafından bağışlanan 92 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan Denizli Et ve Süt Kurumuna sevk edilerek kesim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Toplamda deprem bölgesine gönderilen yem yardımları 58 bin 940 kg kaba yem, 166 bin 750 kg kesif yem ve 9 bin 600 kg silaj. Balıkçılarımız 22 Şubat tarihinde ağlarını depremzedeler için atmış, avlanan balıklar mezatta satılmış ve 943 bin TL nakdi destek elde edilmiştir. 1 Mart'ta ilimiz geneli “Bir günlük süt depremzedelere” kampanyası başlatılarak 99 bin 028 litre süt peynir yapımı için toplanmıştır. 24 Şubat tarihi itibari ile üreticilerimizin destekleri ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizin koordinasyonu ile zeytinyağı toplama kampanyası başlatılmış, yaklaşık 15 bin kg toplanmış ve bugün son günü olan projede elde edilen yağ ve İlçe Müdürlüklerimizde uygun ortamlarda muhafaza edilerek önümüzdeki günlerde gönderimi sağlanacaktır. Ayrıca Muğla Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve 2 yardımseverin destekleriyle Turgutreis öğrenci yurdunda kalan çocuklarımıza 15 bin adet süt sağlandı. Çocuklarımızın 1 aylık süt ihtiyacı karşılanmıştır. Muğla Arıcılar Birliğimiz tarafından 11 bin 800 adet 500 gr kavanozlarda bal paketlenerek gelen misafir depremzedelere sunulmak üzere hazır hale getirildi. Milas Bafa Selimiye bölge üreticilerinden ve Talat Aydın tarafından toplanan 14 ton sütten bin 700 kg kaşar peyniri üretildi. Bin 400 kg kaşar depremzedelere ulaştırıldı, 300 kg kaşar peynir de ulaştırılacak” dedi.